El recolector de basura, Belarmino Parra, se hizo conocido luego de devolver $27 millones que se encontró afuera de un pub en Punta Arenas. A pesar de este honrado gesto, el sujeto contó en una entrevista para radio Biobio que el dueño del dinero no se contactó con él, ni siquiera para darle las gracias por su gesto. La situación indignó al comunicador y movilizó a los vecinos de Punta Arenas, quienes le entregaron diversas recompensas al hombre que tiene cuatro hijos.



Incluso en conversación con JC Rodríguez, Belarmino señaló. “Pero no he tenido la oportunidad de hablar con el caballero que perdió su bolsito con plata (...) Yo menos, pero bueno. Yo opté por lo correcto, y tranquilo con eso”. Ante esto el periodista declaró que “lo que me pasa a mí es que no puedo creer que el dueño de los 27 millones no se haya querido comunicar contigo”.



Recolector recibió recompensas ciudadanas



Según señaló La Prensa Austral, la comunidad de Punta Arenas se movilizó para entregarle a Belarmino varios regalos y beneficios por su increíble gesto. Algunos de estos han sido, dinero en efectivo, joyas, ropa, comida y serenatas en violín. Incluso varios locales del sector lo han contactado para que se dirija a “cobrar su premio”.



Por ejemplo, según recopiló La Cuarta algunas de las marcas que han ofrecido sus servicios son: “Señores Regalos” ofrece una camiseta; “Quincho Findelmundo”, una pizza familiar de tres ingredientes; “Delisushi”, una tabla de 30 cortes; “Donde Gallardo”, una canasta familiar; el salón de eventos “Galekids”, dos horas de juego libre junto a cuatro amigos; o “Kairos Magallanes”, un kit gamer para su hijo.



Además según el medio puntarenense, varios lugares les han ofrecido giftcards por altos montos, como lo fueron: “La botillería y almacén “El Chicho” hizo presente que en su local lo esperan $500.000 para él y su familia. El pub “Icon” les ofreció $50.000, el centro de entrenamiento “Vive Wellness” regaló dos meses de entrenamiento personalizado para él y su señora equivalentes a $640.000 y la “Tiendita Americana” otra giftcard de $100.000. Ferretería Santos Mardones fue un poco más allá e invitó a retirar directamente $150.000 en efectivo”.