Luciano Cruz-Coke criticó a Michelle Bachelet por su apoyo a la campaña el Apruebo

EL senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, reaccionó a la polémica carta pública en la que la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, entregó sus razones para apoyar la opción Apruebo, con miras al plebiscito del 4 de septiembre.

“Es una privilegiada y lo ha sido toda la vida. Hija de un general, dos veces Presidenta de la República, ministra. Y no vive en Chile, vive entre Ginebra y Nueva York”, dijo el actor. “No vive acá. A ella, que se apruebe una mala Constitución, o podamos vivir en paz, la verdad es que le da lo mismo. No es sorprendente lo que ella escribe en su carta”, explicó.

Quien también expresó críticas en contra de la exPresidenta por su apoyo al apruebo fue Rojo Edwars, senador del Partido Republicano, quien sostuvo que “Bachelet esparce una fake news cuando dice que con el Apruebo es más fácil conducir transformaciones”. “Las transformaciones se podrían estar haciendo hoy día para mejorar las pensiones, reducir la inflación y enfrentar la delincuencia”, cerró.