Luciano Aued anunció el fin de su etapa como jugador de la Universidad Católica

El mediocampista formado en Gimnasia y Esgrima de La Plata e ídolo de la Universidad Católica durante los últimos años, Luciano Aued, anunció este viernes su adiós de Los Cruzados después de cinco temporadas con el elenco precordillerano, con quien alcanzó el primer tetracampeonato en la historia del club.

"Decidí por mi parte comunicarle al club que llegaré a fin de temporada y estos van a ser mis últimos dos partidos. Decidimos anunciarlo hoy. Es un momento muy duro, muy difícil. Cuando llegué en 2017 dije que no me gustaría pasar desapercibido en el club, sino que dejar una huella y a lo largo de los años creo que lo hicimos. Hoy puedo decir que esta despedida es durísima, pero logramos cumplir todos los sueños que nos propusimos", inició su relato 'Luli'.

Finalmente, el zurdo consideró que "cuando llegamos con mi señora llegamos solos, con mi familia y mi viejo en Argentina. Fuimos muy felices acá en el club, nos han hecho sentir en casa y eso para mí es impagable y tengo sólo palabras de agradecimiento, de mucho agradecimiento porque no es fácil. También tuve problemas de salud, este año fue durísimo, mis compañeros han estado, mi familia ha estado y todo el club me ha apoyado, han sido más de cinco años tremendos. Pero bueno, hay que cerrar un ciclo, lo entiendo de esa manera y quería agradecerle a todos los jugadores, a los técnicos que he tenido, a los trabajadores del día, a quienes conforman el directorio. Los voy a disfrutar al máximo estos dos partidos, simplemente gracias".