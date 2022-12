Luciano Arriagada le dedicó un emotivo mensaje a los hinchas tras su salida de Colo Colo

Luego de pasar toda su vida en el club, el joven atacante de 20 años, Luciano Arriagada, abandonó el cuadro de Colo Colo tras no renovar su contrato, por lo que ahora se convertirá en nuevo refuerzo de Athletico Paranaense.

El artillero se despidió de la hinchada alba con un emotivo mensaje en las redes sociales previo a su arribo a Brasil, donde vivirá su primera experiencia en el extranjero. "Llegó el momento de despedirme del club de mis amores Colo Colo. Fueron 11 hermosos años, en donde crecí como jugador y persona", inició el delantero en su cuenta de Instagram.

El jugador formado Macul le agradeció "a mis compañeros, a todos quienes trabajan en esta institución (utileros, guardias, cocineros/as, profesores, cuerpo médico)y también a la hinchada, que siempre me entregó un inmenso cariño y mi pena más grande fue no poder devolvérselos con goles y muchas alegrías a todos ustedes".

"Siempre me he planteado grandes desafíos en mi vida, quería consagrarme, ser goleador de Colo Colo, ganar mucho títulos, para luego partir al extranjero, lamentablemente ante la falta de oportunidades y continuidad no pude conseguirlo pero estoy tranquilo porque siempre me entregué al máximo en cada entrenamiento y partido que jugué", detalló.

Finalmente, el jugador detalló que espera volver al club de sus amores en el futuro: "Espero más pronto que tarde volver a casa como un jugador consagrado en el fútbol como siempre he soñado. Mi familia y yo Siempre los llevaremos en nuestro corazón y estaremos deseándoles el mayor de los éxitos".