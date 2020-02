Los albos jugarán ante Cobresal el domingo a partir del mediodía.

Muchos delanteros del Cacique se lesionaron esta semana y provocaron un dolor de cabeza para Mario Salas.

Por su parte, Nicolás Blandi también es baja, porque sufrió un desgarro miofascial en el biceps femoral de su muslo derecho y estará por lo bajo tres semanas sin jugar.

Javier Parraguez será el delantero titular de los albos, pero desde atrás asoma la opción de Luciano Arriagada, joven de 17 años que fue subido a la sub 19, y ha trabajado con el primer equipo en el arranque de temporada.

El joven debutó con el primer equipo en la Noche Alba: "Ha sido muy distinto a mi primera temporada, porque ahí tenía 15 años (pretemporada con Pablo Guede). Ahora estoy más grande, tengo más conceptos futbolísticos, así que ha sido mucho más cómoda la llegada por parte de mis compañeros. Todos me dan consejos, los grandes y jóvenes, eso me ayudó mucho a la confianza. El técnico también me da la confianza, así que tengo que aprovechar al máximo esta oportunidad" dijo en conversación con DALE ALBO.