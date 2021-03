Lucho Jara alzó la voz tras polémico video de escort que aseguró haber lamido su trasero

El cantante se refirió al supuesto video en el que fue vinculado con una escort chilena en redes sociales. “Yo me río, quien no se ríe es mi familia”, aseguró.

Hace una semana el cantante nacional Luis Jara, se encontraba viviendo una fuerte polémica familiar, luego que se viralizaran unas supuestas imágenes que lo vinculaban con una escort chilena.

Te puede interesar: Escort Natthy Chilena alzó la voz y aclaró que nunca besó y tocó el trasero de Luis Jara

Luego de haberse calmado las aguas, el artista decidió referirse al tema durante una transmisión en vivo con su amigo Rodrigo Tolzien.

El cantante había negado ser la persona que aparecía en los registros mediante un intercambio de WhatsApp con el periodista Hugo Valencia. Sin embargo, ahora lo hizo tajantemente durante una conversación con Tolzien.

“A mí esta hue… de esta niña que inventa toda esta lesera (los que dijeron que se trataba de él), a mí me viene y me va. A mí no me importa, yo me río. Lo que pasa ahí es que quien no se ríe es mi familia“, dijo Luchito.

Además, criticó la reacción de los usuarios en redes sociales, indicando que se olvidan de que tiene un hijo menor de edad. “La gente que escribe eso no está pensando que yo tengo un hijo de 13 años, que puede leer una red social y que cuando no lee una red social de su papá, lee otras que ensucian su inocencia”, señaló.

Por otra parte, aclaró que lo que él haga no es responsabilidad de otras personas. “Lo que yo haga como una persona adulta no tengo por qué explicárselo a un montón de hueones que no conozco. Yo se lo tengo que explicar a la persona con quien vivo en mi casa, si es verdad o es mentira. Yo me río de esto y espero que mi familia pueda salir de esto”, agregó.

Te puede interesar: Sergio Rojas exhibió por "error" contenido sexual de Nelson Mauri en programa de YouTube

En este sentido, remarcó que las decisiones que toma no deberían importarle al resto. “Si yo alguna vez fui a una despedida de soltero, no se la tengo por qué explicar a la opinión pública. Si es que a mi familia, porque tengo 55 años. Así que que vengan 5 o 10 o 20 pendejos a reírse de lo que hice o no hice a mí me importa una raja. Mi vida entre cuatro paredes la hago como yo quiero”, cerró.