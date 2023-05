Lucho Jara rompió el silencio sobre la polémica reunión de los exrostros de Mucho Gusto

Hace un par de días, causó sorpresa la reunión que realizaron algunos de los emblemáticos exrostros de Mucho Gusto.

El momento fue retratado por Lucho Jara, Karol Lucero, Manu González y otros personajes, que estuvieron presentes en el gran evento.

“Qué hermosa reunión, qué gran equipo fuimos. Gracias a todos los que asistieron para darnos un abrazo, después de tantos años. Los quiero”, dijo el cantante en sus redes sociales, en esa ocasión.

Sin embargo, este momento estuvo marcado por la ausencia de grandes personajes que estuvieron presentes en el programa mucho tiempo, pero que no quisieron ser parte del evento, como lo fue Dani Castro, Paty Maldonado y José Miguel Viñuela.

“Me llamó Lucho Jara y me invitó a la junta de los históricos de “Mucho Gusto”. Lo primero que pregunté, se lo pregunté hoy día a mi tía, ‘Patricia, ¿te invitaron?’, ‘Sí’, ‘¿Vas a ir?’, ‘No’”, partió contando Viñuela en el programa Tal Cual de TV+.

Por su parte, Paty reveló que la metieron a un chat en donde habían personas organizando la junta entre los ex Mucho Gusto. “Yo no tengo nada que hacer aquí, nada que hacer. Pim, me borré”, contó.

Lucho Jara, decidió contar su verdad y conversó con Página 7, donde entregó detalles de la gran cita que reunió a los exintegrantes del matinal de Mega.

“Tenía ganas de rajarme con una junta así, lamentablemente ya no tengo mi casa acá, así que lo hice en un hotel, llegaron cerca de 40 compañeros”, dijo.

Una de las razones por las que realizó esta junta es que “creo que, más que a los rostros, estaba dedicado a los no visibles, en el trabajo sistemático de ocho años”.

El artista nacional fue claro en decir, que estaban presentes los rostros que querían ser parte de este gran momento. “Me parece que los que estaban son los que querían estar y tenía muchas ganas de volver a verlos. A los productores, editores, asistentes no los veía hace más de tres años y ellos tampoco a mí. Fue un gusto”, cerró.