Los tres entrenadores que enloquecen a los directivos de Azul Azul para la temporada 2023

Uno de los cambios inmediatos que tendrá la Universidad de Chile para la temporada 2023 será el cambio de su entrenador. Los últimos resultados terminaron por quitarle el piso a la continuidad de Sebastián Miranda con el elenco universitario, por lo que desde desde Azul Azul ya se encuentran sondeando a su reemplazante.

Según información de Al Aire Libre en Cooperativa, la gerencia deportiva de la Universidad de Chile tiene tres nombres en carpeta para dirigir al equipo la próxima temporada. El primer candidato y quien suma más votos dentro del club, es un viejo conocido. Se trata de Sebastián Beccacece, quien es la obsesión de Manuel Mayo.

El ex ayudante de Jorge Sampaoli tuvo un desastroso paso por los azules en el año 2016, la que de paso fue su primera experiencia como DT y no tuvo buenos resultados. Sin embargo en la U pretenden darle una nueva oportunidad, tras toda la experiencia adquirida dirigiendo por largo tiempo en el fútbol argentino.

Sebastián Beccacece quiere su segunda oportunidad en Azul Azul.

En caso de no conseguir un acuerdo con el meleno entrenador, desde la directiva manejan otros dos nombres en carpeta para tomar las riendas del equipo. El primero es Francisco 'Paqui' Meneghini. El actual entrenador de Everton también es un viejo conocido en la U. Sin ir más lejos, fue parte del staff técnico del argentino en la U. Además, desde la gerencia técnica de los azules lo ven como una opción económica más viable.

La última opción es la de otro DT con paso por el fútbol chileno. Se trata de Beñat San José, quien cuenta con pasos por Deportes Antofagasta y luego a Universidad Católica, donde fue campeón en 2018, dándole inicio al camino del tetracampeonato de Los Cruzados.