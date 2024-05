Audios y fotos: los registros que complican a profesor que acosaba a alumna de 14 años

La madre de una adolescente de 14 años denunció públicamente a un profesor que habría acosado en reiteradas ocaciones a su hija en un colegio de La Ligua. En concreto la mujer contó que el hombre, quien es de profesión ingeniero, le mandaba constantemente mensajes a su hija y en clases le señalaba que era "bonita".

“El profesor de matemáticas, desde el 11 de abril, la estaba acosando por Instagram. Le hablaba los fines de semana, fuera del horario de clase, no le importaba la hora ni el día. Él le escribía ‘oe, oe, hermanita’, ‘oe, la pulenta, poh’, ‘oe, puro que hablai con tu compañera’, ‘mi sangre’. Ese tipo de cosas le escribía”, reveló la mujer en el Contigo en la Mañana.

¿Qué más relató la madre de la alumna?

La mujer que decidió cuidar su identidad contó además que “el profe la agarraba para el leseo, la retaba por todo, ella estaba poniendo atención en clase y él la retaba. Mi hija tenía miedo y le daba vergüenza igual”. Bajo esta misma línea, la madre reveló que el "docente" le mandaba fotos de ella que le tomaba en clases.

Al tener todas estas pruebas en contra del sujeto, la mujer decidió colocar una denuncia en el Tribunal de Familia. Tras esto, el profesor le envió un amenazante audio a la apoderada. "No somos todos santos, todos perfectos. Pero ojo, no lo vuelvas a hacer, porque o sino vas a tener un problema. Pa’ que te quede claro. Te estoy diciéntode que no me vuelvas a insultar" dijo el sujeto.

Ante esto se le escuchó decir a la madre. "Tú estás acosando a mi hija, yo vi todas las conversaciones". A lo que el hombre respondió. "Yo me voy (del colegio), porque es una mentirosa, porque me cansé de estas tonteras". Finalmente la mujer contó en el matinal que “mi hija un día faltó a clases y él comentó en el curso ‘pucha, faltó esta niña, yo la echo tanto de menos, yo la quiero mucho’. También le había comentado a mi hija que la quería mucho y que la encontraba bonita”.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que se está investigando el caso y que se realizará una ronda periódica en la casa de la víctima por 45 días