Los protocolos que fallaron en el caso de la fallecida más joven por covid-19 en el país

Fabiola tenía 21 años y residía en Romeral (Región del Maule), su certificado de defunción señala las 20:30 del martes 7 de abril como la hora exacta en la que, a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, una hemorragia alveolar masiva (sangrado pulmonar) y un síndrome linfoproliferativo (leucemia), el día de hoy es catalogada como la paciente más joven en morir por el virus Covid-19 en el país.

Fabiola Machuca

El equipo de salud que la atendió en el Hospital de Talca no sabía que Fabiola estaba contagiada con Covid-19, tampoco los funcionarios que la atendieron en la funeraria, mucho menos los familiares que organizaron todo el proceso de velatorio y funeraria. Ni por las aproximadamente 60 personas que asistieron a darle un ultimo adiós, nadie, absolutamente nadie tomó las precauciones necesarias del caso en ese pequeño pueblo cerca de Curicó donde posiblemente decenas de personas ahora se encuentren contagiadas.

Aun cuando la joven había sido derivada a un centro de salud el día 25 de marzo, por sospechas de coronavirus, no se le realizo el test diagnostico por no cumplir con el protocolo, el cual señalaba que, al no haber estado en contacto con ningún contagiado, no debía practicársele el examen, por lo que se le fue recetado paracetamol y derivada a su casa nuevamente.

Tiempo después la salud de Fabiola seguía empeorando, por lo que fue ingresada al Hospital de Talca, donde fue diagnosticada con leucemia aguda y fulminante. El test post mortem fue sugerido por la doctora Catherine Concha, directora del Departamento de Salud de Romeral.

Recién terminada la ceremonia funeral de Fabiola, Andrea su hermana, recibió la notica por parte de la Seremi de Salud, quien le comunicó que el examen por Covid-19 había dado positivo.

Se pudo conocer que ninguna persona que tuvo contacto con Fabiola en días previos a su muerte y en su funeral, tomaron las precauciones debidas del caso por lo que la directora del Departamento de Salud de la comuna, Catherine Concha, indicó que “a ese grupo de personas las tenemos monitoreadas y les hemos indicado que frente a cualquier duda se contacten con nosotros, para que podamos tomar las medidas necesarias”.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue consultado el sábado 11 de abril por el caso de Fabiola, quien aseguró que no se hace distinción alguna si la persona fallece por el Covid-19 o por otra enfermedad que los afecte. “En el caso de esta joven mujer, efectivamente al revisar su historia clínica es evidente que ella tenía una enfermedad hematológica de muy mal pronóstico, de la cual probablemente no habría salido adelante”, comentó.

En tanto, la Romeral informó que “las muestras que se tomaron al círculo primario y más cercano a la familia de la paciente fallecida arrojaron negativo. Ya fueron contactados y se les entregó dicha información”.