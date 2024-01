Tras una exitosa gira de pretemporada por Uruguay, ya comienza a verse la mano de Jorge Almirón al mando de Colo Colo, y así como el entrenador poco a poco define su equipo para enfrentar la temporada 2024, también da luces de qué jugadores no serán considerados en el Cacique este año.

Así es, el club albo volvió a Chile con una cosecha perfecta desde tierras charrúas, donde consiguieron tres victorias, una por penales, y este sábado se medirán ante Everton en un duelo amistoso donde buscarán mantener el invicto. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de dos jugadores en la convocatoria del Cacique para el choque con los viñamarinos: Leandro Benegas y Fernando de Paul.

El delantero asomaba como segundo centrodelantero del nuevo estratega albo, esto tras los minutos que logró sumar en el primer duelo frente a Rosario Central. Sin embargo, no vio acción en los partidos con Nacional y Liverpool de Uruguay, por lo que su ausencia en el plantel para enfrentar a Everton confirmaría que no está en los planes del técnico colocolino este año.

En esa línea, Benegas apunta a ser uno de los primeros jugadores desechados por Almirón, y Fernando de Paul podría correr la misma suerte: el guardameta no sumó ni un solo minuto en la gira por Uruguay, e incluso no estuvo presente en los últimos entrenamientos en el Estadio Monumental, donde sí se vio a los porteros Brayan Cortés, Omar Carabalí, Martín Ballesteros y Eduardo Villanueva

Si bien el club no se ha referido a la situación de estos jugadores, lo cierto es que están lejos de ser prioridad para Jorge Almirón, quien esta noche vivirá su cuarto partido como entrenador de Colo Colo y no contará con ninguno de ellos, por lo que su salida del Cacique en busca de minutos no sería una sorpresa en el presente mercado de pases.

