Todo parece indicar que Carlos Palacios dejará atrás Colo Colo y viajará a Argentina para firmar como nuevo jugador de Boca Juniors. El Cacique sufre la pérdida de uno de los pilares del equipo, pero el traspaso del delantero al fútbol trasandino le traerá una no despreciable suma de dinero a los albos.

Efectivamente, por fin la teleserie de la temporada en el Estadio Monumental está llegando a su fin, y, tras semanas de especulaciones, la 'Joya' daría el salto a uno de los equipos más grandes de Sudamérica, el cual está decidido a llevarse al acatante en el presente mercado de pases, aunque la noticia algo de bueno trae para el Cacique.

Como bien se sabe, luego de que Palacios cumpliera 20 partidos con la camiseta de Colo Colo durante el año pasado, y tal como indicaba su contrato, el club compró el 20% del pase del delantero nacional a Vasco da Gama, principal dueño de la carta del futbolista con el 80% restante bajo su posesión.

En esa línea, se calcula que Boca Juniors le pagará 5 millones de dólares al cuadro brasileño, operación que podría llevarse a cabo en las próximas horas y que le adjudicará automáticamente alrededor de 600 mil dólares a las arcas del Cacique, el cual al menos recibirá una valiosa inyección económica a costa de perder al delantero.

Así la cosa. A nivel futbolístico, por supuesto que la sensible baja de Carlos Palacios afectará con creces al esquema de Jorge Almirón, técnico que tenía al ex Unión Española como uno de los pilares de su proyecto. Sin embargo, en lo económico los albos se verán levemente beneficiados, aunque por supuesto no compensa la salida de uno de los jugadores más importantes del club en la actualidad.

