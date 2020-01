Los Memes a partir de la nueva camiseta de Universidad Católica

Los Cibernautas se manifestaron respecto al nuevo modelo de "la nueva armadura Cruzada".

El "Bicampeón" tiene nuva indumentaria que fue presentada este viernes,en la ocasión además el equipo Cruzado presentó a sus nuevos auspiciadores, Movistar y Bice, quienes estarán en su camiseta en la búsqueda del tricampeonato local y la Copa Libertadores.

La UC estrenarán su camiseta de manera oficial este sábado, cuando salgan a celebrar el título del torneo 2019 enfrentando a Curicó Unido. El duelo está programado para las 19:00 horas.

Las reacciones no se hicieron esperar:

La camiseta de visita no me gustó tanto pero me da algo de nostalgia, se parece algo a las camisetas que podía hacer en término de colores cuando creabas un equipo en pes/fifa como del 2006-2011. Claro era mi camiseta de visita para la UC que inventaba. pic.twitter.com/NQPgjDP5gi