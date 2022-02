Los fuertes mensajes del futuro subsecretario de Transporte en contra de Camila Vallejo

La futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que "es evidente que él asume que sus declaraciones fueron un error".

El presidente electo Gabriel Boric anunció el pasado martes que el ingeniero Cristóbal Pineda asumirá como futuro subsecretario de Transportes, de quien posteriormente se revelaron unos machistas tuits refiriéndose a Camila Vallejo.

Los mensajes fueron publicados en Twitter entre 2011 y 2014, cuando Pineda era estudiante universitario.

"@Camila_vallejo más rica que nunca en #FrutoProhibido", redactó en agosto de 2011 sobre la participación de la militante del Partido Comunista en un programa de televisión, cuando era presidenta de la FECH.

Y cuando la próxima vocera de Gobierno anunció que sería mamá en 2013, Pineda comentó: "Se acabó el sueño, cabros, Camila Vallejo está embarazada".

Estas publicaciones estuvieron en la red social hasta, al menos, el 14 de enero de este año. Actualmente no están disponibles en la web porque fueron borrados.

El ingeniero fue consultado por este tema y respondió que "estos comentarios son de alrededor de 10 años atrás, durante mi época estudiantil. Desde ya pido disculpas y considero que no hay contexto que lo justifique, por lo que me he contactado con los afectados para enmendar este error":

Por otro lado, la futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que "es evidente que él asume que sus declaraciones fueron un error".

"Yo creo que él le pidió disculpas a las involucradas y que tiene claro que ese tipo de declaraciones hoy no son permisibles", agregó.

"La función pública requiere un estándar bastante más alto que no haber cometido delito, sino el no perpetrar violencia contra las mujeres, al menos en el espacio público y no emitir discursos que al final terminan dañando nuestra participación política", cerró Orellana.