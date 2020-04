Los extraños dichos del Profeta de Peñalolen tras dar positivo en examen de covid-19

“El coronavirus es un juicio divino que está lejos de la comprensión de los científicos y de los mandatarios. No sabemos cuándo se va a detener, pero creo que mi fe me puede mantener a salvo de un contagio o de enfermar”.

“Me hubiera gustado estar con toda mi familia, abrazar a mis hijos y pasar todos juntos por esta prueba, pero no se puede nomás. Aún así no tengo resentimientos son nadie”, expresa don Hugo Muñoz Escobar, quien a sus 65 años de edad vive solo en una pequeña pieza en la comuna Pedro Aguirre Cerda.

Comenta que mantiene buena relación con las que fueron sus siete esposas, pero que apenas y se comunica con sus 30 hijos.

Muñoz mejor conocido como “El Profeta de Peñalolén”, evita salir a la calle por miedo y precaución de no contagiarse con el coronavirus. Con fracturas en sus dos tobillos, camina lento y además habla despacio. El profeta vive en una habitación de apenas 10 metros cuadrados, que incluye una cama de dos plazas, un tv, una cocinilla y una pequeña mesa.

‘Jacob’ como solicitan que lo llamen refiere que tomó hace años la vida de la meditación, pero asegura que, “una cosa es que quiera estar solo espiritualmente, para poder meditar y tener tranquilidad. Otra cosa es que me quiera escapar de la familia, de las madres de los 30 hijos y de los nietos. Tengo contacto con todos, no obligué a ninguno a la fe, y económicamente les respondo”.

“Por todas las personas sentí el mismo amor. Siempre estuve y estoy enamorado de cada una. Ellas cambiaron mucho y lo entiendo, como todo ser humano. No sabría decir si estaban enamoradas de mí, pero me quisieron mucho. A ninguna la obligué a estar conmigo, Dios me las envió”, se refiere a sus siete ex esposas.

“No es sencillo ser adulto mayor en este país y mi pensión no me ayuda mucho. Tengo un negocio que me sostiene en mis gastos”, comenta cuando se le cuestiona sobre sus beneficios como adulto mayor, y refiere que mantiene una parcela en el sector de “Lomas de Lo Aguirre”.