Los duros primeros días de Ben Brereton en la Roja

Los duros primeros días fueron relatados por el periodista Daniel Arrieta en el programa Todos somos técnicos, donde contó cómo las complejas jornadas de Big Ben en Juan Pinto Durán.

Unas dificultades sociales que podrían haberlo convencido de volver a su país como pasó con Robbie Robinson, quien pasó por el mismo proceso y decidió dejar de una al equipo nacional.

"Me dijeron que con Ben Brereton pasó lo mismo (que Robinson), los primeros tres días cuando él vino a la fecha de junio donde no juega y se queda para la Copa América, la pasó muy mal por la barrera idiomática, porque no entendía, porque se estaba enfrentando a un país nuevo y me comentaron cosas que nadie supo”, lanzó de entrada el reportero.

Y agregó que “ese día y 3 días consecutivos él tuvo que salir de la concentración, lo llevaron a comer con la gente que habla inglés y lo sacaron un poco de la burbuja de la concentración para que se despejara un poco”.

Pese a esto, Ben quiso quedarse igual en la roja de todos. Y eran tantas sus ganas de jugar por la Selección Chilena que aguantó las dificultades.

“De repente, cayó bien en el grupo, empezó a tener más comunicación, a hacer goles en las prácticas y eso hizo que el futbolista estuviera más tranquilo en la Selección”, concluyó Arrieta.

