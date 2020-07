Los detalles sobre la retención del 10% a los deudores de la pensión alimenticia

El día de ayer se dio a conocer la decisión tomada por el Poder Judicial, en donde se obligará a la retención del 10% de los fondos de la AFP a los padres deudores de la pensión alimenticia de sus hijos.

la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, aseguraron que todo está listo para que, junto a un formulario, cada persona que tenga un proceso judicial al respecto, deba cumplir con su deuda alimenticia al momento de pedir la liquidación del crédito.

Con esta medida se busca el cumplimiento de la reforma constitucional y evitar que el dinero retirado se “esfume” y se mantenga dicha deuda.

“Vamos a tener a más tardar el jueves el formulario disponible en la web para que no tengan que ir al tribunal a pedirlos. Vamos a gestionar rápido sus solicitudes para que nadie pierda la posibilidad de retener los fondos de personas que no han pagado su pensión”, destacaron desde el magistrado.

El juez Mauricio Olave explicó varias de las preguntas comunes que se han dado a raíz de este decreto:

-Lo primero que se va a pedir es que se liquide un crédito y eso efectivamente de una causa previa. Sin perjuicio de eso, también una persona puede presentar ahora una demanda y pedir alimentos provisorios y si el tribunal lo ordena también se podría, por alimentos provisorios, solicitar la retención del 10% de la AFP. Pero, el grueso aquí es para gente que ya tiene un monto que está ordenado pagar y una deuda que no se ha pagado.

“La regla general en Chile es que las pensiones y los fondos que están en las pensiones no son embargables y, por tanto, lo único que podemos retener los jueces con esta modificación (Reforma Constitucional) es en el evento que el cotizante pida a la AFP un monto. De no ser así, los jueces no vamos a poder retener dinero alguno”.

Se destaca que el trámite puede realizarse en el periodo de 12 meses, por lo que “el protocolo que hemos estado trabajando con jueces especialistas en familia detallará que la persona que va a pedir la liquidación y que se retengan esos fondos y los jueces van a enviarle a las AFP, en que nosotros podemos saber dónde está cotizando el alimentante, un oficio que diga que en el caso que esta persona pida su 10% se le retenga porque nosotros le vamos a decir cuánto debe y debe pagar”, señala el juez.

Automáticamente el deudor “va a pedir la liquidación y en el mismo formulario pedirán la retención a la AFP. La idea es que el formulario diga: “En el evento en que el alimentante solicite el retiro de sus fondos, usted retenga”. En el intertanto, nosotros vamos a liquidar, porque estuvimos analizando hoy, que tenemos una demora en hacer la liquidación por la cantidad de funcionarios que tenemos y los trámites que hay que seguir. El temor que teníamos de que nos demoráramos en hacer la liquidación y la persona a la que le esté solicitando el dinero se la llevara. Nosotros, estamos proponiendo a los jueces de familia en el protocolo que se está por aprobar que de inmediato se retenga el monto de retiro de la AFP y luego se determine en las liquidaciones cuánto es lo que se le va a pedir a la AFP. Y, la AFP no va a poder entregar el dinero hasta que nosotros no lo determinemos”, concluye.