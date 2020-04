Los detalles de la Teletón "de emergencia" que será transmitida desde hoy

Hoy día comienza la edición “de emergencia” de la Teletón, edición que debió ser improvisada debido al estado de emergencia sanitaria por la que estamos atravesando como país y como mundo.

Las diferencias son muchas: en esta oportunidad la teletón no será transmitida por 27 horas, sino que será desarrollada en tres bloques, donde Mario Kreutzberger mejor conocido como “Don Francisco” y los artistas invitados se encontrarán transmitiendo desde el confinamiento en sus casas.

La cita se dará desde la noche de hoy a las 22:00 horas hasta las 02:00 a.m. donde se cerrará el primer bloque, el día sábado comenzará a las 09:00 am hasta las 12:00 m y el último el mismo día desde las 21:00 hasta las 02:00 am del domingo.

Se conoció que en esta oportunidad no se dispondrá de una meta monetaria, sino que el objetivo será brindar un escape a los chilenos que se encuentran aislados en sus casas.

La lista de artistas invitados es larga y con rostros conocidos para todos los que siguen esta importante causa, entre ellos: Paulina Rubio, Prince Royce, Becky G, Carlos Vives, David Bisbal, Luis Fonsi, Luciano Pereyra, Franco de Vita, Ricardo Montaner, Yuri, José Luis "Puma" Rodríguez, quienes a través de transmisiones vía streaming ofrecerán sus presentaciones a los espectadores.

En representación nacional, se contará con la presentación de Myriam Hernández, Jordan, María Colores, Paloma Soto, Douglas, Andrés de León, Luis Jara, Carolina Soto, Mario Guerrero, La Otra Fe y Américo. Beto Cuevas, Don Rorro (vocalista de Sinergia) y la actriz y cantante Magdalena Müller, quienes participarán de un musical especial creado para este programa y dirigido por el director musical Carlos Figueroa.

En cuanto a la forma de aportar ayuda monetaria, se conoció que las donaciones serán totalmente de forma digital, por lo que los bancos Santander, BCI, Scotiabank, Estado, Itaú, Falabella, Ripley, Consorcio, Security, Internacional y Bice facilitarán un botón digital instalados en sus sitios web para que cada entidad redireccione hasta la cuenta 24.500-03.