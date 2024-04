Colo Colo consiguió un enorme triunfo el día de ayer ante Cerro Porteño en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con un agónico gol de Lucas Cepeda en los instantes finales del encuentro. Pese a esta enorme alegría para el pueblo albo, la polémica aún permanece tras la expulsión de Maximiliano Falcón el fin de semana pasado.

El defensor uruguayo recibió la tarjeta roja en el duelo ante Everton del sábado pasado, todo esto tras agredir a un rival tras una falta que ya le habían cobrado a favor. Con esto se ganó un gran número de críticas, ya que no es la primera vez que perjudica a su equipo de esta forma e incluso algunos piden un castigo mayor por parte del plantel.

Ahora Maximiliano Falcón finalmente rompió el silenció y salió a referirse sobre su expulsión ante Everton y también la forma en que está viviendo esta situación debido a las críticas. Cabe mencionar además, que tras la deliberación del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el defensor de Colo Colo sólo recibirá una fecha de castigo.

Según información entregada por BolaVip, el Peluca señaló que, "lo que pasó no fue correcto, tengo que hacer el mea culpa de mi reacción. Por ahí se vio más brusco en la TV, el jugador de Everton sabe que no lo toqué, aprovechó el momento y le salió bien. Pero ya pasó, me hago cargo de lo mío y trataré de no dejar al equipo con diez en cancha".

Por otro lado, Maximiliano Falcón también habló sobre su salida prematura de la cancha el día de ayer ante Cerro Porteño. "Sufrí un golpe superficial en la parte blanda del pie, en el primer tiempo. Intenté aguantar, pero desde afuera se dieron cuenta. Los médicos me tocaron la parte de abajo del pie y les preocupó el dolor, puede que haya una fisura del hueso".