Los 5 mitos sobre el coronavirus que enfrentan la verdad

Desde la aparición del nuevo virus Covid-19 han surgido miles de dudas y mitos que ponen en desconcierto tanto a la comunidad como a la cadena de científicos y expertos que tratan de estudiar el tema.

En respuesta a estos mitos y mentiras, la Organización Mundial de la Salud publicó un artículo donde menciona y da respuesta a algunos de los más difundidos entre las personas, y que en definitiva han causado revuelo en la población.

1.- El alcohol no nos protegerá del Covid-19, al contrario, podría ser peligroso, anuncia la OMS. “No existen evidencias que respalde esto y, de hecho, lo que si sabemos es que con el consumo de alcohol puede debilitar la respuesta inmune”, aclara Daniel Silva, periodista.

2.- ¿Comer ajo ayuda a prevenir la infección?, otro mito que ha sido viralizado y es totalmente falso, aclara la OMS, ya que no existen evidencias de que comerlo proteja contra el coronavirus.

3.- Las vacunas también han formado parte de estas noticias falsas en relación a la enfermedad que se esta presentando actualmente, donde se asegura que algunas vacunas utilizadas para proteger contra otras enfermedades, sirven como protección para el nuevo virus. “Las vacunas contra el virus de la influenza y contra la bacteria llamada neumococo protegen de las neumonías frecuentes. No significan protección inmunológica especifica contra el coronavirus, pero si evitan que coexistan ambas enfermedades, situación muy grave”, comenta Carolina Herrera quién es médico broncopulmonar.

4.- Dentro de los más resonados y replicados podemos mencionar a las redes 5G, que se creyeron una importante fuente de propagación del virus, esto es totalmente falso. Las redes telefónicas no propagan el Vocid-19, como lo menciona Nicólas Silva, ingeniero en computación y magister en tecnología de la información: “más allá de que evidentemente los virus no se propagan por frecuencias electromagnéticas.

5.- Uno de los otros mitos más viralizado ha sido con respecto a la temperatura, la OMS aclara:

“Bañarse con agua caliente no previene la infección”, “el frio y la nieve no pueden matar al Covid-19”, “exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados no previene la enfermedad”.