Loro delató a dueña que asesinó a su marido para salir de las deudas

En el año 2015, Marty de 45 años de edad de Michigan, Estados Unidos, fue encontrado muerto por vecinos, quienes habían estado escuchando ruidos extraños. Al entrar al domicilio, encontraron al hombre con cinco orificios de bala.

A su lado, su esposa Glenna, estaba herida por un disparo, pero al menos estaba viva. Cuando llegó la policía y le preguntó qué había pasado, debido a su estado de shock dijo que no recordaba, pero no contaba con que en la escena había un testigo clave en todo el asunto.

Glenna fue detenida por la policía mientras se realizaba la investigación. En paralelo a esto, Christina Keller, exesposa de Martin, se quedó con la mascota de su exmarido, para cuidarlo: Bud, un loro.

Quien declaraciones de Cristina, habría estado repitiendo las cosas que había odio la noche en la que su dueño murió. “No dispares, carajo”, fue una de las frases que repetia Bud, imitando la voz del fallecido Martin.

Pese a los intentos, el tribunal decidió no utilizar el ‘relato’ del pájaro, ya que no era una prueba concluyente y legalmente no servía como evidencia. Debido a lo confuso del crimen, se dio un plazo de dos años para realizar la investigación.

Durante este tiempo, los fiscales a cargo lograron obtener información clave. La mujer tenía graves problemas de ludopatía, por lo que las deudas eran un motivo constante de peleas.

“Lo que descubrimos es el hecho de que él la dejó a ella encargarse de pagar las cuentas, y ella dejó de pagar la hipoteca de la casa durante más de un año. Unos días antes de los hechos mi padre descubrió que le podían rematar la casa y no sabía por qué”, explicó Jessica, la hija de Martin.

Tras mas investigaciones, se dio con el teléfono móvil donde se encontraron búsquedas de cómo usar un arma de similares características a la encontrada en la escena del crimen.

Finalmente, las pruebas fueron contundentes, y pese a que ella insistió en su inocencia, el tiempo le terminó dando la razón al loro. La mujer fue condenada en julio de 2017 a cadena perpetua por el asesinato de su esposo.

Hace unos días, medios internacionales detallaron que Glenna, que ya ha pasado varios años tras las rejas, apeló a su condena, asegurando que las pruebas mostradas desde su teléfono móvil eran “rumores inadmisibles y fueron injustamente perjudiciales”. Pese a esto, el Tribunal de Apelaciones determinó que toda la evidencia era relevante para este caso.

Pese al trauma que pasó, Bud ahora se encuentra bien viviendo con su familia. Si bien su ‘relato’ no fue utilizado en ninguna audiencia, se especula que sus comentarios influyeron lo suficiente en la corte que sentenció a Glena Duram.