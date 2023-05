Loreto Valenzuela revelará incómoda experiencia de acoso sexual por parte de un director

La noche de este domingo, Loreto Valenzuela conversará con Martín Cárcamo en un nuevo episodio del programa De tú a tú de Canal 13, donde repasará diversos momentos de su carrera y también de su vida privada.

La reconocida actriz recordará una incómoda experiencia tras sufrir acoso sexual por parte de su director en “Tres Marías y una Rosa” (1979), el cual duró varios años.

“Estábamos ensayando, él venía por detrás y se me refregaba (...) Otro día recuerdo que me dijo ‘¿Por qué todo lo que haces tiene que ser sexy?’. Y entremedio de todo este maltrato me acosaba, me manoseaba”, le contará a Cárcamo en el estelar de Canal 13.

Además, confiará que “hasta el día de hoy me descompone, porque yo no me iba a salir de ahí, estaba en un proyecto demasiado importante para mí”.

Además, revelará que si no lo dijo antes fue por sentirse avergonzada de haber aguantado tanto, y solo denunció lo ocurrido en una entrevista durante el año 2018.

Por otro lado, Loreto Valenzuela le mostrará al conductor su pieza, que incluye dos camas separadas, una para ella y otra para su esposo, Juan Ramón Ibáñez.

De hecho, sobre la convivencia que tiene con su compañero, expondrá una particular situación.

“No sabes cómo lo recomiendo. Yo creo que los divorcios empezaron a florecer en el mundo cuando existió una cama. Esto lo implementamos hace unos 5 años y es maravilloso”, relatará.