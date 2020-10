Loreto Letelier (UDI) anunció que se va del país con un patético comentario en Facebook

La mujer que cree que la educación gratuita está en el internet se ganó el premio al comentario más estúpido del mes.

La ex candidata a diputada de la UDI, Loreto Letelier, se refirió al aplastante e histórico triunfo del "Apruebo" en el reciente Plebiscito, loque permitirá erradicar de una vez por todas la Constitución del dictador Augusto Pinochet.

En ese contexto, la derechista y fanática de personajes como Donald Trump, realizó un drástico análisis de su vida tras el resultado.

"Frente a una derrota aplastante, nada que hacer. Podrán vivir, por fin, el socialismo. Yo los veré desde lejos viviendo en el país de la Libertad. No quiero que mis hijas tengan que comerse a sus mascotas", sostuvo en su cuenta de Facebook, superando más de diez mil reacciones.

Los comentarios abundaron en sus críticas, destacando el grueso calibre de cada uno de ellos.

"Que mina tan weona, pero lo logramos, primero la Barney y ahora esta tonta descerebrada", "Ahí esta la patriota, arrancando de chile no vuelvas nunca ctm", "Ándate facha paaabre. A ver si el pelo se te pone rubio…morirás por asfixia con la rodilla de un paco en tu cuello",entre otros más.

No es primera vez que Letelier hace noticia por sus comentarios ridículos, ya que hace una semana atacó a los profesores, diciendo que “la modalidad de clases virtuales para los profesores es fácil, hago una hora de clase por Zoom desde mi casa y me tiro las pelotas el resto del día y me siguen pagando lo mismo”.

Además, señaló sin ninguna fuente ni certeza médica, que ni a niños ni a jóvenes "les da el coronavirus".