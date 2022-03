Lonko de Temucuicui le puso una insólita condición al Gobierno si quiere la paz en La Araucanía

“Si quieren dialogar deben pasar por mí, sino se van a encontrar con sorpresas”, lanzó Víctor Queipul, asegurando que conversarán solo "sobre territorio y la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche".

El lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul Huaiquil, se refirió al ataque que sufrió la ministra del Interior, Izkia Siches, explicando que la comitiva liderada por la autoridad no respetó de “ninguna manera” el protocolo mapuche que existe para visitar la zona.

“Nosotros tenemos nuestra propia vigilancia, si quieren entrar así están muy equivocados. Soy yo el que representa a la comunidad”, señaló la autoridad ancestral en conversación con Interferencia.

Al respecto, afirmó que nadie se contactó con él y que de hecho, se enteró por “rebote” que la ministra visitaría la comunidad.

“Los asesores están equivocados, porque no saben con quién deben hablar, dialogan entre ellos. La resistencia de Malleco está viva, presente y activa”, explicó.

“No es la primera vez que el Estado intenta entrar así, la otra vez con el Censo ocurrió algo similar, porque piensan que nosotros somos animales. Nosotros somos mapuche, gente que pensamos, que hemos llevado una resistencia por delante y muchas comunidades han seguido ese camino”, añadió.

En esa línea, hizo hincapié en que el diálogo con el gobierno se producirá “siempre y cuando la intención de las autoridades chilenas sea conversar sobre territorio y la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche”. “En Temucuicui tenemos 16 peñis [hermanos] presos, además de dos menores de edad. Es un tema serio”, agrega.

A su vez, llamó la atención a la familia de Camilo Catrillanca, expresando que “yo respeto mucho a la mamá y a la señora de Camilo, pero es una forma de hacer política malintencionada. Hay que ir a la profundidad del tema, y si quieren dialogar con las comunidades de Malleco deben pasar por mí, sino se van a encontrar con sorpresas. Estamos en nuestro derecho, el Estado chileno tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche”.

“Estamos en nuestro territorio, si quieren dialogar yo estoy dispuesto, que venga Boric, pero para establecer un diálogo serio. Pero que hablen con las autoridades ancestrales que corresponde, que hable conmigo. Yo le doy la seguridad, no la que le dio Marcelo Catrillanca. Los puedo recibir a Boric y a la ministra Siches, pero para hablar de derechos, hablemos de territorio, pero que no nos vengan a decir que somos ladrones de madera, narcotraficantes, lo que queremos nosotros es restituir nuestro territorio, si hablamos de eso, no tengo ningún problema”, cerró.