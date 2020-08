Golpe a la UDI: Pablo Longueira tomó una drástica decisión de cara al Plebiscito

"¿A qué le temen? ¡Por qué le temen a discutir una nueva Constitución y defender nuestras ideas", expresó el ex ministro de la República.

El ex ministro Pablo Longueira anunció que votará Apruebo en el Plebiscito del 25 de octubre, que buscará ser candidato a la Convención Constitucional y sostuvo que "sería un error histórico que la derecha vaya dividida a un plebiscito y, además, que el Gobierno sea neutral".

En entrevista con El Mercurio, el ex timonel UDI entre 1998 y 2004 criticó duramente a su sector por no optar por la opción del Apruebo. "No sé con qué argumentos les escucho decir que sólo votando Rechazo se defienden principios", dijo.

"Le empezaron a poner apellidos al Rechazo, como "Rechazo, para reformar". ¿Qué es eso? Puro temor. ¿A qué le temen? ¡Por qué le temen a discutir una nueva Constitución y defender nuestras ideas en una Convención Constituyente! Las ideas no se defienden estando de rodillas", argumentó.

Y agregó que "este plebiscito está absolutamente demás. Nosotros, eso sí, levantaremos la opción de un "Apruebo, pero no de cero". No tengo duda de que la inmensa mayoría de los chilenos, que son moderados, quiere que rescatemos lo mejor de la actual Constitución y consensuemos los cambios necesarios para la que viene".

"Le vamos aguar la fiesta a esa izquierda no democrática. No les vamos a seguir el juego a los violentistas. Si todos votamos Apruebo, será una gran noche de unidad", sostuvo Longueira.

Retorno a la UDI

El ex senador y ex diputado reveló que se volvió a inscribir como militante de la UDI por segunda vez en su vida: primero fue en 1983 cuando fundó el partido con Jaime Guzmán, y estuvo hasta marzo del 2016 cuando renunció por una investigación en su contra.

Además, aseguró que se presentará como candidato a presidente de la UDI en las próximas elecciones en diciembre.

"Siento un deber hacerlo. Necesito un lugar para colaborar en Chile Vamos y así enfrentemos el plebiscito y la elección de los convencionales con la máxima unidad. Sería un error histórico que la derecha vaya dividida a un plebiscito y, además, que el gobierno sea neutral. Necesito liderar la UDI para que juntos con RN, Evópoli y el Gobierno demos un golpe de timón", señaló.

Sin embargo, indicó que "al día siguiente que termine la Convención y proponga una nueva Constitución al país me retiraré definitivamente".