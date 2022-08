Lonco Juana Calfunao aseguró que "del Biobío al sur es territorio de la nación mapuche"

La defensora del terrorista Héctor Llaitul aseguró que “es el tribunal mapuche el que tiene que decidir por él”.

Lonco Juana Calfunao

La lonco Juana Calfunao, jefa de la comunidad Juan Paillalef, de Cunco en la Región de la Araucanía, exigió la libertad del terrorista mapuche, Héctor Llaitul, acusando que su aprehensión es un montaje del Estado y Gobierno de Gabriel Boric.

“Son montajes, es un tremendo montaje que se está haciendo y no lo vamos a permitir. Hace 140 años que el Estado chileno está haciendo montajes con el pueblo mapuche para apropiarse ilegalmente de nuestras tierras”, expuso la representante del pueblo originario.

“No me interesa la justicia chilena y ni su plebiscito, porque mi pueblo mapuche es aparte, eso es de los chilenos (…) es el tribunal mapuche el que tiene que decidir por él (Llaitul)”, agregó.

“Están persiguiendo a nuestros weichafes, a nuestra gente que quiere limpiar y aportar a nuestro pueblo mapuche. Héctor Llaitul ha echado a las forestales, porque se tienen que ir de su tierra, pero allí ha limpiado, ha sembrado trigo, ha dado alimento a las mujeres y a los niños, que el Gobierno no se preocupa”, afirmó.

“Hasta el momento ningún gobierno de turno ha querido dialogar, sin embargo, se han querido apropiar ilegalmente de nuestros derechos y eso no se lo vamos a permitir. Esa es la razón por la que hoy estamos apoyando a nuestro hermano Llaitul y exijo la libertad inmediata para él. Vamos a seguir luchando a nivel nacional e internacional para lograr su libertad”, explicó la líder mapuche.

En tanto y tras ser consultada sobre el robo de madera, uno de los delitos por el que fue detenido el líder de la CAM, la defensora del terrorista expuso que: “Hay 50 mil delincuentes que roban madera, del Biobío al sur. Quiero recordarle al Estado chileno y a los tribunales de justicia, que del Biobío al sur es territorio de la nación mapuche y cualquier árbol que esté aquí es nuestro”.

Finalmente, la lonco apuntó a las conversaciones con el Ejecutivo, donde afirmó que: “El Gobierno puede venir cuando quiera a las comunidades, pero no venir con una cantidad de militares, no puede venir aquí a reprimir, pero puede venir a conversar para que vea la situación de nuestros niños, de nuestra gente, de nuestras mujeres, para ver la injusticia que vivimos nosotros".

“(El Presidente Gabriel Boric) tiene que venir a conversar con nosotros, no armar montajes”, agregó. “Antes éramos incivilizados, incultos, éramos curados. Hoy somos terroristas porque defendemos la tierra, el derecho a existir, a vivir en plenitud, en dignidad, en armonía, si eso es ser terroristas, yo me declaro terrorista, porque yo defiendo el derecho a la vida, a la existencia con una vida más justa, más solidaria y más humana y eso es lo que no nos han dado”, cerró la defensora del terrorista.