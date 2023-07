Local peruano que vende "completo a la chilena" se llenó de críticas

Un local peruano causó extrañeza en una tiktoker al darse cuenta que ofrecía un “completo a la chilena”. El video se volvió viral en redes sociales.

A pesar, que el completo viene del extranjero, los chilenos lo defienden con uñas y dientes como si fuese creado en el país. Los ingredientes y preparación fueron creados en plena zona centro de Santiago durante el siglo pasado y ese suceso marcó un antes y un después en la comida rápida.

Un registro de TikTok de la usuaria peruana @olenkapcorrea, quien reside en Chile se viralizó por toda la plataforma, la tiktoker explicó que tuvo la oportunidad de probar “un completo chileno en Perú”.

En el video se puede ver como ella iba caminando por las calles y se encontró un local peruano que vendía hot dogs. Lo que le causó más curiosidad fue ver en la lista que aparecía una versión “a la chilena” por un valor de 33 soles (un poco más de $7 mil pesos chilenos).

Lo que vendía el local nunca fue un completo

En el registro se puede ver a la primera que los ingredientes y la presentación no eran para nada parecidos a los de un completo. Ni con un italiano. Ni con cualquier otra versión tradicional.

“La palta estaba en trozos. Tenía como un pepinillo bien dulce, repollo, un poquito de mayonesa y el hot dog (salchicha) estaba frito”, señaló Olenka.

Incluso hizo notar que el pan ni siquiera era de un hot dog, lo que impedía que se pudiera comer fácilmente. El pan es una de las cosas más importantes en nuestro completo y en cualquier hot dog del mundo.

El video se llenó de comentarios indignados con el local peruano: “Eso no es un completo chileno”, “Un completo abstracto”, “Casi me da un infarto al ver eso”, - “Dios mio como es posible... Nunca fue completo”, “eso es un sándwich, pero no es completo”, “solo en Chile lo comerás como tiene que ser”, “No hay como los completos chilenos, ¡¡¡¡cero competencia!!!”, “Tampoco es una receta complicada como para que sea tan diferente”.