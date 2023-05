"Lo recomiendo": Loreto Valenzuela cuenta la verdad de por qué duerme en camas separadas con su esposo

Loreto Valenzuela será la gran invitada al episodio de este domingo del De tú a tú, estelar de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo.

Y durante la conversación, la actriz abordará diversos temas relacionados con su carrera profesional, y también otros sobre su vida más personal.

La intérprete de Mega contará la verdad de por qué con Juan Ramón Ibáñez, su esposo desde hace 11 años y con quien convivió por más de dos décadas, tomaron la drástica decisión de dormir en camas separadas.

“No sabes cómo lo recomiendo. Yo creo que los divorcios empezaron a florecer en el mundo cuando existió una sola cama”, revelara la actriz al respecto.

“Esto lo implementamos hace unos 5 años y es maravilloso”, complementará Valenzuela.

Por otro lado, ambos recordarán que se conocieron cuando ella se fue a los 18 años de vacaciones a Tierra del Fuego, donde él vivía.

“Él es bien jote. Me sacó a volar porque es Presidente del Club Aéreo. Me mareé como tetera”, contará Loreto.

Años después, ambos casados con otras personas, se reencontraron de una forma muy curiosa, cuando Juan Ramón la vio por casualidad en la televisión, en un capítulo de Teleduc.

“Digo ‘No puede ser, la Loreto’, y se me ocurre buscarla en la guía telefónica y la encuentro por la dirección”, recordará. Incluso, contará que se volvió a enamorar de inmediato de ella.

“Han sido años exquisitos. Me he sentido muy acompañado, nos han pasado cosas potentes y hemos salido juntos. Pienso morir con ella. No sé si yo la mate primero”, bromeará Juan Ramón.