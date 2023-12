¡Lo mandó a ponerse corbata! Entrenador de fútbol arremete contra Boric

El entrenador de fútbol Hernán “Clavito” Godoy utilizó los micrófonos de Radio Agricultura para criticar la imagen del presidente Gabriel Boric, quien desde el día uno que asumió su cargo se ha caracterizado por no utilizar corbata ni afeitarse la barba. El también exfutbolista se desahogó sobre este tema, el cual señaló que era una muestra de respeto hacía los lugares que asistía el mandatario.



Pero las críticas no solo se quedaron en la imagen del Jefe de Estado, sino que también Godoy aprovechó de cuestionar el rol del presidente, principalmente frente a los casos de corrupción que lo han remecido como lo fue el Caso Convenios. “Que se afeite y se ponga corbata”, señaló el rostro futbolístico que se desempeñó como delantero principalmente en Deportes La Serena.



La inesperada crítica de entrenador de fútbol al presidente Boric



“Le pido al presidente Gabriel Boric que se afeite y se ponga corbata, es una falta de respeto, no tiene presencia. Me dirán que estoy pasado de moda, pero no, no estoy pasado de moda, hay que tener respeto por los lugares que se visitan, el Congreso, La Moneda, porque hemos tenido grandes Presidentes”, señaló Godoy.



Por otro lado se refirió a los casos de corrupción que han empañado su mandato. “Le está quedando grande el poncho al presidente de la república y a sus ministros, estamos llenos de políticos corruptos, que roban a destajo, a manos llenas y nadie para esto. Me molesta mucho porque somos del pueblo, yo me forme a la fuerza con mucho esfuerzo, estudiando”, dijo.



Sus comentarios generaron diversas reacciones en redes sociales. “Nicolás Zepeda está afeitado y usa corbata, es un asesino psicópata, la corbata no quiere decir nada de si una persona es buena”; “Y que se bañe y trabaje”; “Lo dice uno de los más ordinarios del futbol chileno”; “Imagínate ser tan limitado que criticas la forma y no el fondo”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron en “X”.