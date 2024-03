Durante una nueva edición de Mega Noticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda quiso mostrar un indignante video en vivo, el cual en redes sociales han denunciado que tiene relación con el inicio de los incendios en Valparaíso. Recordemos que durante la noche de este miércoles, se presentó un foco de fuego en la zona, que según la información que se maneja, habría dejado 20 casas consumidas por las llamas.



En específico el video que quería mostrar el comunicador, se vió como una persona desde su domicilio lanza una bengala al cielo para celebrar un partido de fútbol de Colo-Colo por la Copa Libertadores. Esta bengala al caer habría iniciado las llamas, sin embargo esto aún se encuentra en investigación y no se ha confirmado que haya sido el real motivo de los incendios. “Se cayó una bengala, se está prendiendo el cerro, necesitamos ayuda”, dijo la mujer que grabó el video.



¿Qué dijo Sepúlveda sobre las imágenes?



“Quiero abordar el siguiente punto. Gaby, querida, te quiero pedir el video que me mandaron muchísimas personas y lo quiero poner al aire”, partió diciendo “Sepu” a su equipo de producción. Sin embargo, por la muela le explicaron rápidamente al periodista que no podían colocar las imágenes porque estaban en investigación.



Bajo esta misma línea mencionó. “¿No se puede poner? Bueno, me dice nuestra directora y mi editor que este video no se puede tirar, porque está en investigación y sólo sería entrar en una elucubración. Ok, yo también mantengo lo mismo, está en investigación”.

Sin embargo, no se aguantó y envió sus críticas sobre el actuar de la persona que aparece en el video viral y las consecuencias que pueden provocar situaciones así. “Lo que yo quiero decir, más allá de no tener el video (al aire), es cómo a alguien se le cruza prender y lanzar una bengala en un sitio donde hay maleza, en un cerro. ¿Cómo se le ocurre a esa persona?”, cerró molesto antes de continuar con las noticias de la jornada.