Lluvia de críticas a la llegada de la ingeniera Paula Labra como Seremi de Salud

El nombramiento de Paula Labra Besserer como Seremi de Salud de la Región Metropolitana trajo consigo una ola de críticas en las redes sociales.

Su título como ingeniera comercial de la Universidad del Desarrollo de Concepción, no dejó tranquilos a los gremios de la salud ni tampoco a algunas autoridades locales.

Su experiencia de un par de años como interventora del Compin Metropolitano y luego como directora nacional de la institución, fue considerado “insuficiente” por los propios funcionarios de la Secretaria ministerial.

La dirigenta de los funcionarios de la Seremi, Marcia Lara, advirtió que será complicado manejar la pandemia "con dos ingenieros a cargo de lugares estratégicos, (Artuto) Zuñiga en redes asistenciales y Labra en Seremi, simplemente seremos un número algo para contabilizar. El país y los ciudadanos merecemos autoridades competentes, con perfil de cargos, conocimientos, de carrera funcionaria”.

Mira las reacciones en las redes:

Paula Labra: Ingeniera Comercial UDD Trabajo Banco ITAU Minera AngloAmerican ex directora Compin, Ahora Seremi de Salud de la RM. Se entiende ahora por qué el COMPIN funciona tan mal y por qué no somos optimistas por el futuro de la salud en la RM ? pic.twitter.com/IiCi2mGiXi

No miren en menos a la nueva Seremi de Salud, Paula Labra, ella es Ing. Com. de la UDD y lleva años trabajando en altos cargos de puras hueás que no tienen absolutamente nada que ver con medicina como el Banco Itaú y la Anglo American Co. Déjenla hacer los suyo en Salud.👌