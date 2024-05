¿Perdió el foco? Llenan de críticas a Jorge Almirón tras bajo partido contra Alianza

Colo Colo tuvo ante Alianza Lima probablemente su peor partido de Copa Libertadores durante este 2024. Los albos se vieron totalmente sobrepasados por los peruanos y el apuntado como principal culpable es Jorge Almirón, a quien no le perdonaron sus decisiones y lo llenaron de críticas.

El encargado de sacar la voz fue Jorge Valdivia, quien quedó totalmente molesto tras lo realizado por el estratega. “Cuando los entrenadores empiezan a inventar… hay que estar en su cabeza también, pero una cosa es mover piezas con lo que tienes y la otra es inventar e improvisar”, lanzó el "Mago".

En ese sentido, el talentoso exjugador del Cacique agregó que “me imagino que tenía diseñado un orden táctico que en cancha es difícil llevar a cabo. Son movimientos que el jugador tiene que entender. Ayer no entrenaron, por lo que difícilmente puede llevar a la práctica lo teórico. Muchos cambios, pero tiene poca profundidad. Uno exige eso”.

Jorge Almirón se llena de críticas por sus decisiones.

El "Mago" no escatimó en análisis y siguió criticando el estilo de juego del DT. “¿Quién le da profundidad? Nadie. Quizás Damián Pizarro, pero no tiene compañía arriba. La transición de defensa a medio y medio a delantera era muy lenta. Se hace difícil, los rivales se posicionan de manera que no sufren tanto”, explicó.

Es así como Jorge Valdivia fue el encargado de representar el enojo de todos los hinchas albos, quienes quedaron totalmente disgustados por el desempeño del equipo ante los peruanos. Es por esto que el entrenador tendrá que volver a encantar al hincha después del lamentable encuentro.

