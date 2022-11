"Llegué casi muerto": Mark González recordó el accidente que sufrió en 2008

El ex jugador de La Roja, Mark González, participó en el nuevo capítulo de “Todo por Ti", donde conversó con Cecila Bolocco sobre el accidente que sufrió ante Argentina en las clasificatorias rumbo a Sudáfrica en el 2008.

En compañía de su madre, Lorena Hoffmann, González abordó diferentes temas de su carrera como jugador y vida fuera de la cancha. Uno de los puntos más importante llegó a la hora de hablar sobre el duro accidente que protagonizó el ex futbolista en 2008 cuando se enfrentó a Argentina con la Roja.

En aquella ocasión, el esposo de Maura Rivera sufrió una grave contusión cerebral y se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, debiendo ser trasladado rápidamente en ambulancia a un centro de salud cercano.

"Yo no recuerdo nada de ese partido, se me borró por completo. Para mí no lo jugué (...) Estuve todo el rato inconsciente, mi hermano se fue conmigo en la ambulancia, en el camino tuvieron que parar porque no estaba respirando y me estaba yendo", confesó.

Sobre lo que vivió una vez trasladado de la cancha, el formado en la UC recuerda que "dicen los doctores que yo volví, porque me estaba tragando la lengua, se me iban los ojos atrás. Dicen que volví. Y en esa que vuelvo estaba agresivo, eso fue en la cancha. Cuando vuelvo, que estaba agresivo, me vuelvo a ir. Y ahí me llevaron en ambulancia, con el cuello ortopédico y todo lo demás”

"En el camino tuvieron que parar porque yo ya no estaba respirando bien, me estaba yendo. Yo llegué casi muerto al hospital. Estuve 2 días entubado entero en la UCI y un mes sintiendo vértigo, además de 4 meses recuperándome de la rodilla", cerró.