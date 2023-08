Llegó la papa argentina: ¿es más barata que la chilena?

Durante el último tiempo la papa ha estado en la polémica por su alza en el precio, es por esto que el Gobierno decidió importar papa argentina.



Recordemos que mientras algunos comercios mayoristas han vinculado el alza con el último sistema frontal hay quienes hablan de una alza injustificada. Respecto a esto el ministro de Agricultura realizó una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Hace algunos días señaló que era “un alza anómala, inmoral e indebida” la cual era particularmente “abusiva con los chilenos más pobres”.



¿Es más barata la papa argentina?



El Gobierno importó papas argentinas directamente desde Mendoza. Desde La Vega se anunció que el kilo de papas argentinas cuesta $1.500 y las chilenas $1.800.



Incluso para Mega Noticias Alerta una feriante dijo que vendía cinco kilos de papas argentinas a $7.400 lo que corresponde a $1.480 el kilo.



Desde el Gobierno anunciaron que por el momento se han importado más de 100 mil kilos de estos tubérculos del país vecino.



Para el programa mencionado anteriormente una feriante dijo que la papa trasandina “es tan buena como la de nosotros, solo cambia el color de la cáscara. Contextura normal, no salen negras, no se deshacen, no salen manchadas”.