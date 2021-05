Lista del Pueblo le mandó un mensaje sin filtro a los partidos políticos miembros de la CC

El colaborador de la lista, Alberto Herrera, aprovechó de rechazar el quorum de 2/3 exigidos para la aprobación de los artículos en la Constitución.

La Lista del Pueblo fue una de las grandes sorpresas que dejó la elección de convencionales del fin de semana pasado, donde alcanzaron 27 de 155 escaños para constituyentes.

El grupo, que se hizo conocido tras manifestaciones en el estallido social y se coordinó por diversas plataformas, logró un importante 17,4% del total de cupos para el hemiciclo que comenzará a trabajar en las próximas semanas.

Te puede interesar: Jorge Baradit reveló la grave amenaza de muerte que recibió en sus redes sociales

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, el actor Alberto Herrera, quien se define como “miembro fundamental, colaborador clave y rostro de la Lista del Pueblo”, afirmó que “personalmente esperaba este resultado, incluso un resultado más potente, porque no tanta gente fue a votar y el porcentaje que esperaba era que votara por más gente independiente”.

“Mucha gente terminó votando por los partidos políticos, pero principalmente por independientes que fueron en los cupos de esos partidos políticos, y ahora vamos a ver qué tan independientes son de verdad. Esto es un triunfo y se abre una nueva fuerza política que va a cambiar la historia de este país de seguro”, agregó Herrera.

El colaborador aseveró que en la Convención Constitucional “no vamos a negociar con nadie hasta que liberen a todos las y los presos de la revuelta, la gente que puso el cuerpo para que esto pasara”.

Te puede interesar: Juan Sutil habló tras sufrir violento robo a su casa en Lo Barnechea

“Hay familiares que no fueron a votar porque no están ni ahí con este circo, si tenemos a Fuad Chahín (militante de la DC) de constituyente. No vamos a avanzar trabajando en la convención hasta que los liberen, eso está claro, son más de 700 personas que llevan más de 15 meses en (prisión) preventiva”, continuó el rostro de la Lista del Pueblo.

En cuanto a los acuerdos y aprobación de artículos en el hemiciclo, los cuales deben alcanzar un quórum mínimo de 2/3 para ser aprobados, el rostro de la Lista del Pueblo apuntó que no están de acuerdo con eso.

“Eso fue una chanchería del acuerdo por la paz que se hizo a puertas cerradas por partidos ilegítimos donde el único que fue del Frente Amplio, el PC y el Partido Humanista fue (Gabriel) Boric”, señaló el representante.

“Hay que ser muy claro, esa es una de las trampas que hicieron los partidos para mantener el control, porque la Lista del Pueblo no tiene el tercio para vetar cualquier propuesta que vaya en contra de las demandas sociales de la revuelta”, cerró Herrera.