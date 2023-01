Lionel Messi aseguró que Dios le tenía guardada la Copa del Mundo de Catar 2022

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, realizó una profunda reflexión de su campaña con la "albiceleste", donde terminaron ganando el Mundial de Catar 2022 tras 36 años de larga espera.

En diálogo con el programa “Perros de la Calle” en Radio Urbana, la “Pulga” sintetizó sus sensaciones con el último final que les permitió ganar a Francia. “Ya está, no queda nada. Conseguí todo con la selección como siempre lo soñé, todo en mi carrera en el Barcelona, en lo individual. Como que era cerrar cerrar mi carrera de una manera, única, la verdad que cuando empecé con todo esto nunca imaginé que iba a hacerlo de esta manera, que se me iba a dar todo esto”, explicó.

El 10 aseguró que habría sido aún más feliz si el fallecido Diego Maradona le hubiera entregado la Copa del Mundo. “Sí, me hubiese gustado que por lo menos que vea todo esto, a Argentina campeón del mundo, con lo que él amaba la selección y lo que deseaba que pasaran estas cosas”, planteó el jugador del PSG.

En medio de todas sus sensaciones, el trasandino valoró el haberle dado un broche de oro a su brillante desempeño deportivo en Catar 2022. “Antes del 2014 dije que Dios me iba a regalar un Mundial. Yo presentía que lo tenía guardado para mí. Y no hubo mejor momento que este, en el final de mi carrera”, planteó, además de justificar su beso a la copa antes de levantarla.

“La vi ahí y no podía no hacer lo que hice, me llamaba. Me decía ‘ya está, vení, agarrame, que ahora sí la podés tocar’. La vi que brillaba y sobresaltaba en ese estadio hermoso”, comentó.

Finalmente, también fue autocrítico y planteó su arrepentimiento por haber insultado al delantero neerlandés Wout Weghorst y su “topo gigio” al DT Louis Van Gaal. “Salió en el momento. Sabía todo lo que habían comentado antes del partido, algunos de mis compañeros me lo decían también. Cuando termina todo eso no me gusta eso que hice y lo que pasó después. Son momentos de mucha tensión y nerviosismo, pasa todo muy rápido, uno reacciona como podría hacerlo cualquiera”, cerró el delantero de 35 años.