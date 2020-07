Partido Liberal propone crear ley "Papito Corazón" contra quienes deben pensión alimenticia

La idea facultará al Juez(a) de Familia la autorización del retiro del 10% de las AFP a los “papitos corazón”.

El Partido Liberal anunció que presentaron un proyecto de ley para que los jueces de familia puedan ordenar el retiro del 10% de las AFP, de quienes deben la pensión alimenticia y no hayan solicitado sacar su dinero.

A pesar que desde el jueves las personas pueden retirar el 10% de sus fondos de pensiones, quienes deben la pensión alimenticia pueden ver retenidos sus dineros, pero sólo si inician el proceso para sacar el dinero de la AFP.

En caso de que no decidan retirar su dinero, la deuda por pensión alimenticia no disminuirá, por lo que igualmente los hijos no se verán beneficiados, una situación que buscan cambiar con el proyecto que han denominado como “ley papito corazón”.

“Hemos presentado un proyecto de reforma constitucional, para habilitar a los jueces de familia ordenar el retiro forzoso del 10% para aquellos padres, que siendo irresponsables con sus propios hijos no han sido capaces de pagar la pensión alimenticia”, explicó el diputado del PL, Vlado Mirosevic.

¡#PapitosCorazón, se les acabó la fiesta!



Junto a los diputados @abernales y @vladomirosevic hemos presentado un proyecto de ley que faculta al Juez(a) de Familia la autorización del retiro del 10% de las AFP a los “papitos corazón”.#LeyPapitosCorazón pic.twitter.com/zndEQwwi9h — Partido Liberal (@Liberales_Chile) July 30, 2020

“Muchos de ellos como saben que hay una retención, prefieren no solicitar el retiro del 10%. En este caso nosotros habilitamos al juez para que pueda ordenar el retiro del 10% para ir a pagar la deuda con sus hijos, que nos parece lo justo“, agregó el legislador.

De acuerdo a cifras del Poder Judicial, el 84% de quienes deben pagar pensiones alimenticias mantiene una deuda por este ítem, por lo que en los últimos días se han registrado más de 100.000 solicitudes para retener el retiro del 10% de las AFP.