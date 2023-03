Leyenda viviente del Flamengo lanza una dura crítica en contra de Arturo Vidal

El histórico ex volante del Flamengo de Brasil, Dejan Petkovic, lanzó una dura crítica en contra del Arturo Vidal, explicando sus falencias en el cuadro de Río de Janeiro, donde no ha logrado convencer del todo al técnico, hinchas, ni medios brasileños con su desempeño.

"Voy a ser sincero. En mi opinión, Arturo Vidal no está siendo el jugador que todos conocemos, ese que triunfó en tantos clubes europeos. Uno tiene claro que la adaptación al fútbol brasileño es compleja, por el ritmo y la exigencia que tiene", comenzó diciendo en La Tercera.

En esta misma línea destacó: "Es un jugador con mucha garra, con buenos movimientos en la cancha, un futbolista batallador, con harta dinámica, pero hemos visto muy poco de eso. En este momento, no es titular y, en ese escenario, es muy complicado que pueda mostrar sus cualidades. Además, tenemos que considerar que ya tiene una edad avanzada".

Para el mediocampista serbio, al ex Inter de Milán "le ha faltado liderazgo, por nombre tiene que ser uno de los referentes y no lo ha logrado. Tiene que hacer la diferencia, no puede ser otro más del plantel".