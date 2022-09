Leyenda del Cruz Azul aseguró que Iván Morales "está más gordo que yo, no mamen"

"Escribes ‘Iván Morales’ en Google y vas a ver qué es lo primero que aparece, cosas de que se quejan los vecinos, que le mandan a la policía y temas así", dijo Carlos Hermosillo.

Un horrible momento está viviendo el delantero nacional del Cruz Azul, Iván Morales, luego que de ser apuntado por los hinchas como uno de los grandes fracasos del club mexicano en el último tiempo. Recordemos que hace un par de días fue encarado por un grupo de fanáticos a la salida de un entrenamiento.

Sin embargo, no solo los hinchas han salido a criticar al delantero. Durante las últimas horas, una leyenda del club mexicano, el ex jugador Carlos Hermosillo, máximo goleador en la historia de La Máquina Cementera, se lanzó con todo contra el chileno.

"Rotondi hizo gol, le pone buena actitud, es entregado, pero lo de Iván Morales, el tipo está más gordo que yo, no mamen, hasta yo puedo jugar y lo hago mejor que él", dijo el ex futbolista en entrevista con TV Azteca.

Y no fue la única crítica que lanzó contra el delantero chileno, ya que también apuntó a la conducta del jugador fuera de la cancha. "Que me disculpe el jugador, pero no puede ser. Escribes ‘Iván Morales’ en Google y vas a ver qué es lo primero que aparece, cosas de que se quejan los vecinos, que le mandan a la policía y temas así", cerró.