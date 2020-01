Los albos recibirán a Godoy Cruz en un amistoso que se jugará este viernes en el Estadio Monumental.

El ex Botafogo conversó con Radio Agricultura y se refirió a su llegada al Cacique:

“Han sido días especiales porque llegué a un grupo de seres humanos muy buenos, se me ha dado más fácil adaptarme y vengo a aprovechar al máximo el día a día”, dijo Valencia.

Además cree que: “es la decisión que tomé, no me arrepiento. Mis compañeros me recibieron muy bien. Soy feliz entrenando, que es un poco de lo que perdí en Brasil: esa felicidad de llegar a las prácticas, de hacer las cosas bien. Hay que aprovechar y seguir así”.

También tuvo palabras para lo que significa llevar la "10" en los albos:

“Es presión como en cualquier equipo grande, Colo Colo es un club mayor. Vengo de Brasil con la camiseta 10 y me siento capacitado para tomar esa responsabilidad”, aseveró.

Para cerrar, enfatizó que: “Mario Salas me puede usar de la mitad hacia arriba, no me cierro en un sólo puesto. Trabajo duro para agarrar ritmo, no tengo un puesto preferido y el técnico decidirá dónde me va a usar. Estamos trabajando bien y fuerte para el primer desafío que es Universidad Católica por Copa Chile”.

