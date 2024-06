Leonardo Gil pierde la paciencia en Colo Colo y da sarcástica declaración por las críticas recibidas

Leonardo Gil ha sido uno de los jugadores más criticados en Colo Colo debido al bajo rendimiento mostrado durante el año y por primera vez se refirió a la situación. En este sentido, el volante dejó unas sarcásticas declaraciones después de la última derrota alba contra Deportes Copiapó.

"No sé nada de las críticas, porque no leo, estoy con mi familia. Siempre he entrenado y he hecho lo mejor por el club. Cuando uno pone la vara muy alta y se acostumbran a ver a Leo Gil hacer goles y asistencias, y ser de los mejores jugadores del torneo, es normal que pasen estas cosas", señaló.

En ese mismo sentido, agregó que "con Carlos Palacios pasa igual, porque es un grandísimo jugador. Tuvo un rendimiento muy alto el año pasado y este año ha sido muy importante. Es una responsabilidad linda. Cuando uno tiene momentos no tan buenos, hay que estar tranquilos y cuando son muy buenos, hay que estar igual".

Quizás te pueda interesar: ¿Habrá sanciones? El fuerte cruce que protagonizaron Jorge Almirón y Carlos Palacios

Leonardo Gil es el más criticado del Cacique.

Lo cierto es que el rendimiento de Gil en Colo Colo no ha sido el mejor. De hecho, en el partido ante Deportes Copiapó ingresó desde el banco y no logró marcar diferencias en el juego del Cacique. De hecho, los hinchas murmuraban cada vez que daba uno de sus tantos goles incorrectos.

De todas maneras, el volante de los albos tendrá la posibilidad de renovar el chip durante el parón por Copa América. Ahí, el Cacique podrá realizar también una intertemporada junto a Jorge Almirón para afrontar de la mejor manera posible la dura segunda parte de año que deben disputar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.