Leonardo Farkas responde a petición de streamer chilena que le solicitó ayuda

Recientemente la streamer conocida en el mundo de Twitch como Andra, hizo un llamado a Leonardo Farkas para que la ayude a financiar un costoso tratamiento. A través de sus redes sociales la joven compartió un video contando su situación.

“Acudo a usted de manera respetuosa. Para solicitar su ayuda para poder costearme el tratamiento dental (implantes dentales) espero le llegue este video”, comenzó diciendo la joven de 35 años.

“Lamentablemente, por mi rostro, no me dan un trabajo ‘normal’. Siempre he tenido que buscármelas de alguna u otra forma con lo que estudié. Perdí mis dientes de arriba y de abajo y los implantes salen arriba de 4 millones y yo, por el momento, no tengo los medios para poder costeármelos. Y bueno, acudo a usted para ver si puede ayudarme”, agregó la streamer.

Estimado señor @leonardofarkas

Acudo a usted de manera respetuosa

Para solicitar su ayuda para poder costearme el tratamiento dental (implantes dentales) espero le llegue este video, de ante mano muchas gracias. Gente me ayudan con un RT y etiquetar al señor farkas ? no cuesta… pic.twitter.com/3HetUyvnYY — Andr4s_ (@Andr4s4) May 4, 2023

El empresario y filántropo no tardó en responder al llamado de Ignacia (su verdadero nombre), quien una vez más no tuvo problemas para sacar la billetera con tal de ayudar.

Leonardo Farkas usó su cuenta de Twitter para compartir el siguiente mensaje: “Seguidores me envían la historia de Ignacia Andra. Es un ejemplo de fortaleza. Díganle dónde le deposito 4 millones para ayudar con su tratamiento. Lamento que en Chile aún no hay mejora en la salud”, compartió Farkas.