Leonardo Farkas ayudará a madre que no tenía que darle de comer a su hijo en clases

La mamá del pequeño decidió no despertar a su hijo para sus clases online, ya que no tenía dinero para darle de comer en su desayuno.

Gracias a la vida tenemos a Leonardo Farkas en Chile. Ya que el Gobierno de Sebastián Piñerra dejó en un total abandono a su gente, el empresario minero anunció que ayudará a una madre que decidió no despertar a su hijo para que participará en sus clases online, debido a que no tenía que darle de comer en su desayuno.

Y el mensaje publicado por la apoderada de Rancagua a su profesora jefe se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Hola, buenos días tía, (el niño) no se podrá conectar por algo personal, me da pena contarle, pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo hoy. No tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano”, expresó la madre del alumno.

“Le agradecería mucho su comprensión y si me pudiera mandar lo que están haciendo para hacerlo a lo que despierte”, agregó.

Ante esto, Farkas señaló a través de redes sociales que “seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia. Cuando Chile se une somos indestructibles”.

Seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia.

Cuando Chile se une somos indestructibles.

Siguen las buenas noticias

Tras el hecho, CHV Noticias conversó con María Pilar Núñez, la madre del estudiante y quien envió el mensaje a la profesora.

“Me sorprendió porque no pensé que iba a pasar todo esto”, afirmó, ya que además recibió la ayuda de diversas personas luego que se viralizara el caso.

“Fue emocionante, era un milagro que no esperé de nadie. Yo no quería nada y llegó todo esto. Me sorprendió,, mucha gente me ayudó y les agradezco mucho”, expresó.

La madre explicó además que tanto ella como su esposo (quien es gasfíter) están cesantes y tienen dos hijos de 4 y 6 años. Por otro lado, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, visitó además a la familia y comprometió que el municipio ayudará con el pago de tres meses de arriendo. También con mercadería y con un permiso para su pareja para que pueda a salir a trabajar como gasfíter.

Por último, sobre el apoyo de Farkas, Núñez señaló que “me he emocionado, no pensé que se iba a fijar en un mensaje que era súper inocente”.