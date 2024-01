Leda la “sanadora de Rosario” llega a Chile: ¿en qué comunas estará?

La mujer que ha congregado a miles de personas en Argentina, por su poderes sanadores, llegó a Chile. Se trata de Leda, la “sanadora de Rosario” que se hizo conocida por cercanía con la mamá de Lionel Messi y alcanzar kilométricas filas de personas que buscan ser tocadas por ella. “Que no me vayan a ver a mí, que lo vayan a buscar a él (Dios)”, declaró la mujer hace un tiempo.

Leda asegura que le dedica su vida a Dios y que es una sanadora, sin embargo no habla mucho con la prensa e intenta mantener un perfil bajo. Según la prensa trasandina hace ocho años recibió los Carismas de la Liberación y la sanación de la Iglesia Católica. Desde ahí que, sus fieles la buscan y siguen por diferentes ciudades para ser curados de enfermedades propias o de familiares.



¿En qué comunas estará Leda?



Por ahora Leda no ha aterrizado en Chile, pero se espera que el 06 de enero de presente en el “Templo Votivo de Maipú”. Así mismo el 8 de enero estará en Quinta Normal para ser parte de la gruta de Lourdes. “El día 06 enero tendremos nuestro primer encuentro de oración en el Templo Votivo de Maipú (El Carmen 1759). No olvidar que las puertas abrirán a las 08:30 am y cerrarán a las 13:30 hrs. Todos los fieles recibirán la bendición del espíritu santo personalmente. Se puede realizar imposición a través de una imagen”, escribieron en el Instagram oficial.



Cabe mencionar que Leda es la fundadora del grupo de oración “Soplo de vida” que busca difundir mensajes de esperanza entre sus seguidores. Así mismo hay quienes aseguran que los ha curado de graves enfermedades, por ejemplo un hombre llamado Ricardo reveló para la prensa trasandina que estaba ciego hasta que la mujer con tan solo sus manos lo curó.



Por otro lado, la mujer de 44 años, casada y madre de cinco hijos, llama la atención por ser de un perfil bajo y reservado. Sigue viviendo en su mismo barrio y no se le ve con grandes lujos. Así mismo las ceremonias que realiza no tienen ningún coste económico para sus seguidores. “El grupo Soplo de Dios Viviente está compuesto por ciento de fieles que sienten la fuerza y energía de Leda que tras recibir el “carisma” de dios acompaña un trabajo de fe y entrega al otro”, dijo el sacerdote Daniel Siñeriz, para Rosario 3.