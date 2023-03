Leandro Requena se refirió a su histórico gol ante Colo Colo en El Salvador

Uno de los grandes momentos que ha dejado el Campeonato Nacional 2023 es el histórico gol de arco a arco que marcó el portero de Cobresal, Leandro Requena, ante Colo Colo en el Estadio El Cobre de El Salvador, Región de Atacama.

El golero comentó lo sucedido en el norte del país a Radio ADN: “cuando veo que la pelota se me va más larga de lo que pretendía, lo primero que hice fue agarrarme la cabeza. Luego, cuando veo que el bote complica a Brayan (Cortés), imagine que la pelota podía llegar a entrar“, dijo.

“Verdaderamente, es una locura. Lo dije cuando terminó el partido, me siento un afortunado, para que pasen estas cosas tiene que mezclarse variables, no tengo otra firma de asumirlo que es una locura”, agregó el portero.

“Me han llamado de acá del fútbol chileno, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, han sido movidos estos días”, dijo el meta de Cobresal.

Luego, reveló que Brayan Cortés se acercó para felicitarlo por el gol. “Me extendió las felicitaciones y conversamos brevemente de como fue la jugada, me decía que el pique lo había complicado, yo considero que no fue un error de él, fue mala fortuna para él y buena para mí que no tuve intención de pegarle al arco”, reveló.

Pese al error, Colo Colo no recibió más goles en el norte del país: “para mí la figura fue Brayan“, aseguró el portero "minero".

Finalmente, el portero le entregó palabras a su equipo: “estamos conformes, pero sabemos que podemos dar un poco más, cuando salimos de casa nos cuesta un poco más, necesitamos eso para que pueda ir de la mano con la gran campaña que estamos haciendo acá en El Salvador”