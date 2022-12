Leandro Fernández lanzó su primera promesa a los hinchas de la Universidad de Chile

La Universidad de Chile finalmente abrochó el fichaje del delantero argentino Leandro Fernández de cara a la temporada 2023. El trasandino llega proveniente de Independiente de Avellaneda, donde compartió camarín con el ex universitario, Leandro Benegas.

El atacante de 31 años quedó con el pase en su poder tras rescindir su contrato con Independiente de Avellaneda. En su llegada al Aeropuerto de Santiago, en conversación con los medios aseguró que está "con muchas expectativas, ya con ganas de conocer al club a los compañeros, así que con mucha ilusión... Agradecido del club porque se fijó en mí, así que ojalá que lo pueda demostrar con muchos goles y mucho esfuerzo".

"Soy un delantero al que le gusta jugar con un nueve más de área y yo suelto. Después tengo mucho esfuerzo y sacrificio y quiero devolver la oportunidad que el club me dio con goles o asistencias y tratando de sumar para el equipo", añadió el atacante campeón con Independiente de la Copa Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018.

Además, el segundo refuerzo de la U reveló que "soy muy pasional, he mirado partidos, así que ahora con ansias de hacer la pretemporada y de que llegue el momento de conocer a mis compañeros".

Leandro Fernández llegó a la Universidad de Chile

Leandro Fernández fue dirigido por Mauricio Pellegrino dos oportunidades: En el 'Rojo' de Avellaneda (2016) y en Vélez Sarsfield (2019-2020). Sobre su fichaje a la U sostuvo que el DT argentino "ya me conocía. Yo antes había hablado con Manuel Mayo y después, cuando se supo que Mauricio agarraba el club, me puso más contento porque sé la forma que trabaja y ojalá sea un lindo desafío para todos".

"Hablé con Nery (Domínguez) y con Leandro (Benegas) fui compañero hasta hace poco y ya me pusieron al tanto de lo que es el club, así que ya conozco algo desde afuera y ahora toca conocerlo por dentro", agregó. También se refirió al crítico momento deportivo que atraviesa la U, pues acumula cuatro temporadas consecutivas peleando por no descender a la Primera B: "He visto la situación y hay que tratar de mirar a futuro y sacar esto adelante".