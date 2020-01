El delantero jugará en Palestino la próxima temporada 2020.

Luego de ser anunciado como flamante nuevo refuerzo de Palestino, Leandro Benegas se refirió su salida del CDA y criticó el "manejo" de la dirigencia.

"No sé si (estoy) dolido. Traté de entregarme al cien por ciento. Me tocó vivir momentos muy difíciles en los cuales uno se identifica mucho con el club y algunas veces siento que (los jugadores) somos un número nada más y que pase el que siga", dijo el ariete en conversación con Radio ADN.

En ese sentido, Benegas aseguró que es "completamente diferente" y que "si no te quiero, te lo diré en la cara y no te estaré dando charlas y que tú tomes la decisión de irte solo. Son cosas del fútbol, cada uno se maneja como quiere".

En la misma línea, enfatizó que: "Es fácil salir y decir que uno no aceptó la oferta, pero no era una locura lo que estaba pidiendo. Quizás busquen otra alternativa, pero prefiero que me lo digan en la cara que no me quieren por tal cosa", reflexionó el nacido en Mendoza.

El mismo jugador confirmó que le ofrecieron una rebaja del 50 por ciento en su sueldo: "Me dijo que me tenía en los planes, que quería que me quedara, que se lo haía pedido a la dirigencia, pero después no hablé nada más", aseveró.

Sobre el desafió de jugar por los árabes, dijo que: "Ahora empezamos a preparar la primera fase de la Copa Libertadores y lo que más queremos es tratar de entrar al grupo y hacer una buena copa, que sea un gran año para todos, que eso le va a hacer bien al club y después a los jugadores, que se pueden revalorizar", cerró.