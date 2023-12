¡Le lanzó café! Mujer agrede a ministra Vallejo en actividad

Durante la jornada, una mujer fue detenida en la Plaza Los Héroes de Rancagua por agredir a la ministra Camila Vallejo, en la instancia esta persona le lanzó un vaso con café a la autoridad de Estado, quien se encontraba realizando actividades en torno al Plebiscito del próximo 17 de diciembre. El registro del momento fue captado por un reportero en el lugar y se volvió viral rápidamente en redes sociales.



Este actuar sucedió durante la mañana, cerca del mediodía y la señora que decidió realizar esta acción no logró dañar a la vocera de Gobierno, quien tiempo más tarde reconoció que no se dio cuenta de lo ocurrido. "No me di cuenta. Estaba con mucho cariño y buena recepción por parte de la gente", señaló al ser consultada sobre el hecho por TVN.

En la grabación se ve como personas en el lugar quedan impactados al ver el actuar de esta mujer e incluso cubren de alguna manera a la ministra. Bajo esta mina línea la persona grabando le consultó a la señora quien se mostraba enojada : “¿Por qué hace eso?”. A lo que la mujer se negó a responder y se paró rápidamente para retirarse del lugar. Sin embargo, no pudo darse a la fuga y fue detenida por Carabineros.



El capitán de Carabineros, Roberto Araya señaló sobre lo ocurrido que "una ciudadana, por motivos que desconocemos, le lanzó los restos de café que le quedaban". La persona fue detenida gracias al actuar de personas en la plaza que no dejaron que se fuera y será formalizada por atentado contra la autoridad Los antecedentes de lo ocurrido serán puestos ante el Ministerio Público.



“Los comunistas aplaudieron estas actitudes con Piñera y ahora tienen que mamárselas”, “tan ordinario como la botella con agua a Piñera o el jarrón de agua a una Ministra de Educación”, “sería hermoso que pase Navidad en la cárcel, pero es difícil es una “verdadera Chilena”, “atentar contra una ministra de estado…esas son las hueas que le meten en la cabeza a las viejas republicacas…ojalá la justicia actúe contra la facha cuma”, fueron algunos de los comentarios que generó el viral.