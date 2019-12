Los cibernautas se volcaron a las redes para criticar al comunicador.

Cuando estamos en una época en donde los canales buscan hacer un resumen del año que ya se va, al periodista de Canal 13, Iván Valenzuela, le preguntaron por el momento más relevante de este 2019 y el conductor respondió que el ataque al Metro de Santiago fue "particularmente doloroso para él".

"El año 2019 fue súper intenso. Y las cosas más destacables, no precisamente por lo positivo, diría que el ataque al Metro, el 18 y 19 de octubre, fue particularmente doloroso“, fueron las palabras de Iván Valenzuela, conductor de T13.

“Porque Metro se ha preocupado en sus últimos años, de construir con igual estándar de calidad e igual dignidad para todos sus usuarios, independiente del lugar en que se emplacen las estaciones”, señala Valenzuela en el corto video.

“El diseño del Metro es particularmente democrático. No solo ayuda en términos prácticos a andar más rápido, lo que hace es ofrecerle un servicio público, de calidad, a todos sus usuarios independientemente de su origen social (…) por eso, para mí resultó tan doloroso, tan desconcertante el ataque al Metro, que dejó inutilizable su red por tantos meses”, profundizó el periodista.

“Atacó una cuestión muy profunda, que tiene que ver con cómo nos vinculamos socialmente, con el tipo de sociedad que queremos construir”, señala Valenzuela.

“Es para mí una de las cosas más relevantes este año“, concluye el profesional de las comunicaciones.

En ese momento llegó una ola de comentarios en su contra vía Twitter:

📹 "De las cosas más destacables, no precisamente por lo positivo, diría que el ataque al Metro del 18 y 19 de octubre fue, particularmente, doloroso", dice @IvanValenzuelaU en su #Hitodel2019 . #EsHoraDeEscucharnos en https://t.co/wjvDkmft7p pic.twitter.com/cFYYCBKhya

Este canal y este periodista @IvanValenzuelaU son unos desalmados, a quienes les importa más lo material que la vida de las personas. Gustavo Gatica y sus ojos llorando sangre, Oscar Pérez siendo aplastado entre dos zorrillos son imágenes impactantes, no un incendio. @canal13

Para Iván Valenzuela, lo más doloroso fue la quema del metro. Lo material se puede recuperar. Hay más de 26 muertos. La vida no se recupera. Gustavo y Fabiola perdieron su vista. Los ojos no se recuperan. A quién se preocupa de lo material, no vale la pena llamarlo humano. pic.twitter.com/PjbbbXPkCg