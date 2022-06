"Lavaora": Junior Playboy celebró el Día del Padre burlándose de Nano Calderón en sus redes

El exchico reality publicó una foto del hermano de Kel con su padre, Hernán Calderón, causando un revuelo total en el ciberespacio.

Junior Playboy sigue su duelo contra Nano Calderón.

La guerra entre estos dos personajes no tiene tregua. La tarde del pasado domingo, el ex participante de programas televisivos, Junior Playboy, compartió un particular video donde aparece el hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, en compañía de su padre Hernán, junto a un mensaje por el Día del Padre, recordando la polémica de 2020, cuando el joven apuñaló a su progenitor pasando un periodo en la prisión Santiago 1.

“Feliz día a todos los daddy del mundo, un homenaje a aquellos que sembraron nuestro ser. Gracias totales, hay que decirlo papito sé fuerte, sé único, tu hijo….? Lavaora”, detalló en el registro el ex chico reality.

El saludo de Junior viene como respuesta a la discusión que protagonizaron hace pocos días. En esa oportunidad, el hijo de Raquel Argandoña señaló que no tenía “donde caerse muerto”, a lo que el ex chico televisivo contesto enviándole una seguidilla de mensajes bien enojado.

“Nano Calderón no eras nada, tú eres un insecto. Tu padre es el que pone ese plato de almuerzo en tu mesa, el que paga tus gastos, y el que te hace la tarea también, dicen por ahí. Veo un chico impotente, me tinca que tu tienes problemas sexuales, evidentemente. Por eso esa rabia conmigo, que soy el macho alfa de Chile, de esa manera lo entiendo”, fue parte de lo que dijo una vez el personaje de la TV.